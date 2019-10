A taxa anual de inflação ao consumidor do México desacelerou de 3,16% em agosto para 3% em setembro, segundo dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

Como resultado, a inflação mexicana ficou em linha com a meta de uma taxa de 3% do Banco Central do México pela primeira vez em três anos.

Em relação a agosto, o chamado índice nacional de preços ao consumidor (INPC) subiu 0,26% em setembro, informou o Inegi.

Considerando-se apenas a inflação subjacente, que exclui preços de energia e de produtos agrícolas, o INPC avançou 0,30% em setembro ante agosto e mostrou variação anual de 3,75%. Com informações da Dow Jones Newswires.