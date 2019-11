O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou na tarde desta terça-feira, 5, que, até a próxima semana, o Banco Central anunciará medidas para o cheque especial. De acordo com Bezerra, a reunião de senadores com o presidente do BC, Roberto Campos neto, encerrada nesta tarde, tratou de iniciativas da autoridade monetária para reduzir os juros. “Campos Neto fez um balanço do trabalho”, afirmou o senador. “Nós, senadores, queremos acelerar a redução dos juros (na ponta)”, acrescentou.

Bezerra afirmou, no entanto, que Campos Neto não especificou, na reunião, quais medidas serão adotadas para reduzir os juros no cheque especial e no cartão de crédito.

Mais cedo, o senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou que o Banco Central pretende redesenhar o cheque especial.

O presidente do BC deixou a liderança do governo no Senado sem falar com a imprensa. Além de Campos Neto, o diretor de Relacionamento Institucional do BC, Mauricio Moura, também participou da reunião com senadores para discutir iniciativas para reduzir os juros aos consumidores e às empresas no Brasil.