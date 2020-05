Diante da crise causada pelo coronavírus, todos nós estamos preocupados com a nossas finanças. O que acontece com a minha poupança? É hora de gastar? Como está a inflação? E para tudo isso é obrigatório saber o que é a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic, taxa básica que define os juros na economia brasileira.

Durante a pandemia, a taxa Selic caiu para 3% ao ano e ainda pode cair mais. Em 2019, no mesmo período, por exemplo, a previsão era de 6,5%. Mas, o que é a taxa Selic e como ela influencia a vida de todos os brasileiros? Para sanar as dúvidas e entender a situação econômica atual, a Tribuna conversou com professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Alexandre Porsse.

O que é taxa Selic?

A sigla significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central, que é vinculado ao Ministério da Economia. É a Selic que controla a inflação do país. A taxac impacta em três bases das suas finanças: inflação (aumento generalizado dos preços) , empréstimos (bancos) e investimentos (como a poupança, por exemplo).

O que acontece quando a Selic cai?

A política de redução da taxa Selic é utilizada em momentos de crise econômica, como a que estamos vivendo agora por conta do coronavírus. Por quê? Como as pessoas estão consumindo menos, a inflação está caindo.

Então a Selic busca acompanhar a inflação para para estimular o consumo, já que a intenção é reduzir as taxas de juros nos bancos para a população ter mais crédito na praça, o que é essencial em períodos de crise.

Sem efeito

Porém, até o momento, isso não está acontecendo na prática, já que os principais bancos não estão seguindo a Selic e abaixando a taxa de juros de maneira significativa.

“A política da diminuição da taxa está sendo correta, mas do ponto de vista de eficácia, está sendo limitada. De um lado o consumidor está muito receoso de aumentar os seus gastos, e do outro lado, os bancos estão receosos por causa de uma possível inadimplência”, analisa professor de economia da UFPR.

E a minha poupança?

A má notícia é que a poupança, que já vinha rendendo pouco, vai render menos ainda com a taxa Selic mais baixa. Com o futuro incerto, os depósitos na poupança bateram recorde em abril: R$ 30 bilhões. O valor é o mais alto registrado pelo Banco Central, desde 1995.

O motivo disso é o receio das pessoas de perderem o emprego na pandemia. Portanto, elas estão guardando dinheiro para uma necessidade futura.

Mas a poupança é o melhor investimento?

Não, a poupança não é o melhor investimento a ser feito para o seu dinheiro crescer, justamente por estar atrelada à Selic, que está baixa. Uma alternativa para ter maior rendimento é investir em fundos variáveis.

“Quem tem um saldo para a aplicação, pode manter 60% ou 70% na poupança e os outros 30% ou 40% em fundos de renda variável atrelados no mercado de ação”, explica o professor da UFPR. “Mas o consumidor que não tem muita experiência em fazer essas aplicações precisa ir com mais cautela”, alerta.

Preço dos produtos

Como a diminuição da Selic não tem surtido efeito, a inflação segue baixa. Ou seja, o preço dos produtos tende a cair. Por isso, para quem está com crédito e possa comprar, este pode ser um momento de encontrar valores mais baixos no mercado.

“Neste momento, o mercado vai fazer promoções de bens de consumo em geral, como automóveis e eletrodomésticos, já que as vendas estão baixas. Pra quem tem condições, pode ser uma boa hora para comprar”, orienta Porsse.

Alta do dólar

Outro impacto da Selic é na cotação do Dólar. Com a queda da taxa, a tendência é Real se desvalorizar ainda mais. “A queda da Selic é um dos fatores, aliados a outras questões, que fazem o Dólar subir. Com a Selic caindo, interesse do investidor financeiro internacional diminui, já que os juros são mais baixos. Isso impacta diretamente nas empresas”, finaliza Posse.

No momento em que entra menos Dólar na economia, nossa moeda se enfraquece. A consequência é o aumento dos preços, seja por produtos cuja matéria prima são cotadas na moeda americana, seja pela opção de produtores preferirem a exportação, que será mais lucrativa.

Ou seja, a alta interfere diretamente nos consumidores, que podem ver os preços mais altos no mercado na hora de comprar a comida, assim como empreendedores que necessitam de matéria-prima.

