O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Geng Shuang, reiterou hoje que Pequim continua na expectativa de fechar um acordo comercial preliminar com os Estados Unidos baseado no “respeito mútuo”. “Esperamos que os EUA nos encontrem no meio do caminho”, acrescentou.

Sobre uma recente decisão da Comissão Federal de Comunicações (FCC, pela sigla em inglês) dos EUA, de bloquear financiamento do governo para compras de serviços e equipamentos de duas empresas chinesas que supostamente ameaçam a segurança nacional, Geng disse que a iniciativa não vai ter o efeito aperfeiçoar a segurança nacional do país.

Na sexta-feira (22), a FCC propôs exigir que companhias americanas beneficiárias de subsídios federais deixem de utilizar equipamentos que já possuam das chinesas Huawei e ZTE.

“Eu gostaria de advertir certas pessoas nos EUA que se elas fecharem todas as portas sob o pretexto de segurança, elas vão acabar se isolando do mundo”, afirmou o porta-voz. Fonte: Associated Press.