A Caixa Econômica Federal abrirá 770 agências em todo o país neste sábado (19), das 8h às 12h, para atender os beneficiários do auxílio emergencial e do saque de até R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Em Curitiba, são quatro agências abertas, nos bairros do Fazendinha, Pinheirinho, Sítio Cercado e Centro. Colombo também terá uma agência em funcionamento no horário especial.

A Caixa afirma que todas as pessoas que procurarem o banco durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura. Poderão fazer o saque da grana do FGTS emergencial os trabalhadores nascidos em maio.

Além disso, os beneficiários do auxílio emergencial nascidos em janeiro também poderão sacar o dinheiro nas agências. Esse pagamento abrange beneficiários que receberão parcelas que vão da segunda a quinta, dependendo do mês de liberação do auxílio pelo Ministério da Cidadania.

Segundo o banco, ao todo, no sábado (19), terão sido pagos R$ 200,5 bilhões do auxílio emergencial para 67,2 milhões de pessoas, num total de 288,3 milhões de pagamentos até agora, desde que o programa teve início.

O auxílio emergencial, inicialmente, teria três parcelas, pagas a partir de abril. No final de junho, o governo anunciou a prorrogação por mais dois pagamentos, totalizando cinco.

No início de setembro, foi confirmada mais uma prorrogação, dessa vez por mais quatro parcelas até o final do ano, totalizando nove pagamentos.

A MP (Medida Provisória) nº 1.000/2020, publicada na quinta-feira (3), também reduziu o valor mensal do benefício, de R$ 600 para R$ 300, e criou regras mais duras para a permanência dos beneficiários (com exceção de membros do Bolsa Família).