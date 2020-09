Após acatarem decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e encerrarem a greve que começou no dia 18 de agosto, 97,2% do efetivo dos Correios está novamente ao trabalho. Os sindicatos que representam os trabalhadores dos Correios finalizar a greve nesta terça-feira (22).

O Tribunal Superior do Trabalho havia julgado na segunda-feira (21) que os funcionários dos Correios deveriam voltar a trabalhar a partir de terça-feira, mas a federação dos trabalhadores negou acordo. Após a decisão do TST, a direção da Fentect publicou informe aos sindicatos da categoria pedindo que os trabalhadores dos Correios continuassem em greve.

O secretário da federação, Emerson Marinho, disse que agora o foco dos trabalhadores será tentar impedir a privatização da empresa. Com a decisão dos sindicatos desta terça, a paralisação chega ao fim às 22h. Se os funcionários desrespeitassem o fim da greve, teriam de pagar multa diária de R$ 100 mil.

O julgamento da Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SFC) considerou que não houve abusividade na greve, que começou no dia 18 de agosto. No entanto, os empregados terão que compensar metade dos dias paralisados, a outra metade será descontada de seus salários.

Além disso, o Tribunal aprovou um reajuste de 2,6% para os trabalhadores e a manutenção de 29 cláusulas do acordo coletivo da categoria.