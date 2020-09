O ministro das Comunicações, Fabio Faria (PSD-RN), afirmou nesta quarta-feira (16) que há cinco empresas interessadas em comprar os Correios. Entre elas estariam a brasileira Magazine Luiza (Magalu), a alemã DHL e as americanas Amazon e FedEx. “Não teremos um processo de privatização vazio”, disse o ministro durante live promovida pelo site de investimentos Traders Club. Ele reforçou que o governo vai enviar um projeto ao Congresso para quebrar o monopólio dos Correios no setor postal, abrindo caminho para privatização.

LEIA TAMBÉM – Encomenda suspeita da China com sementes intriga moradora de Curitiba: SC emite alerta

Faria, porém, não falou em prazos. Apenas ressaltou que a venda da estatal é uma prioridade para o governo. Ele também esclareceu que quem vai estabelecer as diretrizes e parâmetros da privatização dos Correios, incluindo a universalidade da prestação do serviço e se a União vai ficar com parte das ações, será o Congresso. Por fim, criticou a greve dos Correios. “Estamos vivendo um momento de pandemia e os Correios estão em greve. É um momento que todos precisam dar o melhor de si. Não é o momento de parar um serviço essencial. Se a empresa fosse privada, não teria esse problema.”

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.