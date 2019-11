O grupo Alimentação e Bebidas apresentou ligeira alta no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de novembro, de 0,06%, após três meses consecutivos de queda – de 0,17% em agosto, de 0,34% em setembro e de 0,25% em outubro.

A alimentação fora do domicílio passou de estabilidade no mês passado para alta de 0,12% neste mês. Esse resultado foi influenciado, principalmente, pelas altas na refeição (0,13%) e na receita fora (0,34%).

Além disso, a alimentação no domicílio, que havia apresentado queda de 0,38% em outubro, variou 0,03% neste mês.

As carnes subiram 3,08% e contribuíram com 0,08 ponto porcentual (p.p.) no IPCA-15.

Em contrapartida, foram destaque as quedas da cebola (-18,6%), tomate (-8%), batata-inglesa (-7,92%) e do leite longa vida (-1,67%).