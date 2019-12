Diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow afirmou que a “fase 1” do acordo comercial com a China deve dobrar as exportações americanas ao país asiático. Durante entrevista à rede Fox Business, Kudlow mostrou também otimismo sobre a perspectiva para a economia americana em 2020.

Kudlow disse que, além de políticas pró-crescimento do governo do presidente Donald Trump e de um quadro de maior certeza no comércio, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) “tirou o pé do freio” no aperto monetário, o que também colabora. Para o próximo ano, ele prevê que o panorama continue a ser de força na economia americana e nos mercados acionários. “Os negócios devem ser muito bons no próximo ano”, disse.