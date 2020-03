Nestes dias pesados de isolamento social para prevenir a transmissão do novo coronavírus (covid-19), a imagem de um idoso sendo vacinado em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, trouxe um pouco de alívio e bom humor. O aposentado Francisco de Oliveira, 79 anos, foi se imunizar segunda-feira (23) usando uma máscara com o desenho de um sorriso.

publicidade

“Demos essa máscara para animar meu vô. E ele ficou bem empolgado em ir vacinar. Disse que assim podia mostrar que estava feliz sem precisar tirar a máscara”, conta a neta de seu Francisco, a dentista Karina de Lima, 31 anos.

LEIA MAIS – Vacinas da gripe acabam em dois dias, mas vão ser repostas em breve



A atitude animou não só o próprio idoso. Na hora da vacinação, Karina percebeu que as pessoas reagiram diferente, sorrindo, quando viam o vovô com a máscara com do sorriso. “A moça que aplicou a vacina elogiou meu vô por vê-lo feliz na vacinação. A máscara quebrou um gelo em um momento de muita tensão, com os idoso saindo de casa pra se vacinar”, aponta Karina.

Disciplina



Seu Francisco está em quarentena com a esposa em casa, no bairro Itaqui. A neta diz que por ser muito ativo – antes da pandemia ele chegou a comprar uma bicicleta novinha para se locomover -, está difícil para ele não sair de casa. Mas, por ser muito disciplinado, Karina garante que o avô está dando o exemplo na quarentena.

“Ele só só saiu de casa pra vacinar. Está seguindo direitinho as orientações”, orgulha-se a neta.

O aposentado tem mesmo que se cuidar. Ele passou por uma cirurgia de vesícula há um mês, quando chegou a usar uma bolsa de colostomima. Portanto, ele está em dois grupos de risco de contágio, mas cuidando de si mesmo e de todo mundo ao redor ao se isolar. E sem deixar a alegria de lado.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇