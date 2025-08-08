Votação do Fala Curitiba entra na reta final; veja como participar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Começa nesta segunda-feira (11) a última semana de votação para as consultas públicas Fala Curitiba 2005 por meio da internet ou das unidades itinerantes do Fala Móvel, que estarão em pontos estratégicos da cidade. Os moradores de Curitiba terão a oportunidade de votar até sexta-feira (15) em até cinco obras ou serviços prioritários por regional.

A votação é aberta a qualquer cidadão. Basta preencher o formulário virtual no site do Fala Curitiba ou procurar uma das unidades do Fala Móvel, veículos caracterizados da Prefeitura que vão percorrer bairros das dez regionais com formulários impressos e equipes prontas para orientar a população.

+ Veja mais: Acidente entre ônibus e carro deixa veículo destruído no Alto da XV

“Também de 18 a 22 de agosto teremos o calendário de reuniões presenciais, onde então se encerrará o processo de votação e teremos o resultado final para cada uma destas regionais. Participe, vamos fazer Curitiba mais justa e solidária”, convida Beatriz Battistella, presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), órgão responsável pela coordenação do programa, junto com a Secretaria de Governo Municipal (SGM).

100 prioridades para 2026

Ao todo, estão em votação 281 sugestões nas dez regionais da cidade. Ao fim do processo, as 100 mais votadas serão incluídas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, tornando-se compromissos oficiais da Prefeitura.

Pastelaria Juvevê: o primeiro ‘travesseiro’ comestível de Curitiba

O programa Fala Curitiba é reconhecido pela ONU como referência em governança democrática, por permitir que os moradores participem ativamente da definição de investimentos públicos. “Entre março e junho, mais de 50 mil sugestões foram recebidas pelos diferentes canais do Fala Curitiba, com a participação de 18,7 mil moradores. Agora, chegamos à etapa final com a definição, a partir das prioridades coletivas, dos 100 pedidos que serão incluídos no orçamento”, explicou Beatriz Battistella.

Confira onde estarão as unidades do Fala Móvel entre 11 e 15 de agosto:

Segunda-feira (11/8)

Manhã

Unidade de Saúde Uberaba de Cima – Rua Capitão Lêonidas Marques, 1392 – Uberaba

Centro Comercial em frente ao Jacomar – Rua Des. Antônio de Paula, 2765 – Boqueirão

Supermercado Bom Gourmet – Av. Anita Garibaldi, 6940 – Cachoeira

Supermercado super G – Rua Brasílio Itiberê, 377 – Loja 2 – Jardim Botânico

Tarde

Unidade de Saúde Uberaba de Cima – Rua Capitão Lêonidas Marques, 1392- Uberab a;

CEJUV Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Polito, 2200 – Alto Boqueirão

C apela Bom Jesus – Rua David Bodziak, 872 – Cachoeira

Oficina do Tanaka – Rua Manoel Martins de Abreu, esquina com a rua Chile Vila Torres

Terça-feira (12/8)

Manhã

Farmácia Nissei – Rua João Bettega, 6100 – CIC

Storil Mercados – Rua Pedro Zagonel, 1145 – Novo Mundo

Lotérica Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 6261 – Santa Felicidade

Eixo de Animação Arthur da Silva Bernardes – Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes, 166 – Vila Izabel

Tarde

Armazén da Família Vila Sandra – Rua Robert Redzimski, 1157 – Moradias Atena

Super Dia – Rua Isaac Guelmann, 4134 – Novo Mundo

Lotérica Casa da Sorte – Av. Manoel Ribas, 7525 – Butiatuvinha

Eixo de Animação Arthur da Silva Bernardes – Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes, 166 – Vila Izabel



Quarta-feira (13/8)

Manhã

Rio Bonito – Rua Iracema Gonsalves Carvalho, 753-811 – Campo de Santana

Associação Moradias Cajuru – Rua João Crysóstomo da Rosa, 200 – Cajuru

Praça Nelson Saternaski Monteiro – Rua Primeiro de Maio esquina com Rua José Osires Baglioli

Câmara Municipal de Curitiba – Rua Barão do Rio Branco, 720

Tarde

Unidade de Saúde Dom Bosco – Rua Ângelo Tozim, 100 – Campo de Santana

Associação Moradias Cajuru – Rua João Crysóstomo da Rosa, 200 – Cajuru

Praça Nelson Saternaski Monteiro – Rua Primeiro de Maio esquina com Rua José Osires Baglioli

Em frente à Assembleia Legislativa do Paraná – Praça Nossa Senhora de Salete, s/n – Centro Cívico

Quinta-feira (14/8)

Manhã

Circuito Atacado e Varejo – Rua João Bettega, 4280 – CIC

Super Zamp – Rua Cid Marcondes de Albuquerque, 2587 – Pinheirinho

Em frente ao cemitério Boqueirão – Rua Waldemar Loureiro Campos, 2977 esquina com Henrique Martins Torres – Boqueirão

Supermercado Colatusso – Rua Nova Esperança, 710 esquina Celeste Tortato Gabardo

Tarde

Circuito Atacado e Varejo – Rua João Bettega, 4280 – CIC

Supermercado Poema – Alamenda Nossa Senhora Sagrado Coação, 1040 – Pinheirinho

Rua Cidadania do Boqueirão – Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Cond. Moradias Iguaçu, 1,2 e 3 – Rua Aparecido Caetano entre os Cond. Iguaçu 1 e 2 – Ganchinho

Sexta-feira (15/8)

Manhã

Baratão Antônio Escorsin – Rua Antônio Escorsin, 1896 – São Braz

Mercado Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1880 – Capão da Imbuia

Unidade de Saúde Vila Guaíra – Rua São Paulo, 1495 – Guaíra

Rotatória Santa Cândida – Rua Estrada da Santa Cândida, 28 – Santa Cândida

Tarde

Baratão Antônio Escorsin – Rua Antônio Escorsin, 1896 – São Braz

Mercado Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1880 – Capão da Imbúia

Paróquia São Cristóvão – Rua Santa Catarina, 1750 – Guaíra

Rotatória Santa Cândida – Rua Estrada da Santa Cândida, 28 – Santa Cândida

