Voluntários retiram 127 kg de lixo em limpeza de rio na Grande Curitiba

Uma equipe de 27 voluntários transformou às margens do Rio Tacaniça, localizado em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em um novo cenário. Cerca de 127 quilos de resíduos recicláveis foram retirados pelos voluntários no local.

Entre plásticos, vidros e metais, a mobilização foi realizada no último sábado (02) por trabalhadores da Votorantin Cimentos, maior empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis da América Latina. Além do lixo recolhido, durante a ação, a equipe plantou 75 árvores nativas na Área de Preservação Permanente do rio.

Para Leidivan Cabral, gerente da fábrica em Rio Branco do Sul, o objetivo era deixar um legado positivo para cidade. “Para isso, nada melhor do que cuidar dos nossos rios e contribuir com o reflorestamento local”, afirma.

