Você sabia? Curitibanos podem ajudar a contar capivaras nos bairros

As capivaras estão por toda parte de Curitiba, desde os parques até representações em pelúcias e em pastéis e sobremesas. No Dia Internacional da Capivara, celebrado neste domingo (14), os curitibanos podem ajudar a monitorar a espécie que se tornou símbolo da cidade por meio do Capivarômetro, iniciativa da Prefeitura de Curitiba.

Por meio de um formulário online, os moradores da capital podem enviar registros que serão utilizados para mapear os locais onde há capivaras, contribuindo futuramente para uma contagem populacional. A participação é simples e aceita tanto fotos quanto vídeos.

Para colaborar, é necessário fazer login na plataforma e-Cidadão e acessar a página Fauna Silvestre Curitiba. Em seguida, o usuário deve clicar em “Projetos Participados” e selecionar a opção “Capivarômetro”. No formulário, é preciso informar a data do registro e a localização, que pode ser compartilhada por geolocalização, marcação no mapa ou indicação do endereço.

Atualmente, a Prefeitura monitora periodicamente cerca de 380 capivaras nos parques Barigui, Guairacá, Iguaçu, Náutico, Passaúna, São Lourenço, Tanguá e Tingui, além de um grupo no campus da Universidade Uniandrade.

Cuidados ao registrar capivaras pela cidade

Embora pareçam dóceis à primeira vista, as capivaras são animais silvestres e podem reagir de forma inesperada quando se sentem ameaçadas, especialmente na presença de filhotes. Por isso, é fundamental ter cautela ao registrá-las pela cidade.

O ideal é manter uma distância mínima de dois metros, evitando qualquer toque ou barulho que possa assustar os animais. Além disso, são necessários cuidados de saúde, já que a capivara é hospedeira natural do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa, uma doença grave para humanos.

Não é recomendável sentar-se na grama próxima a áreas frequentadas por esses animais ou tentar alimentá-los manualmente. Ao fotografá-las, é importante respeitar seu espaço, não forçar poses e nem usar comida para atraí-las, garantindo a segurança tanto dos moradores quanto da própria espécie.