Um painel divulgado pela prefeitura de Curitiba com o número de casos de coronavírus (covid-19) divididos por bairros aponta as dez regiões da cidade que mais testaram positivo para a doença. São dez áreas que, juntas, somam 11.116 casos confirmados até a sexta-feira (17). A situação mais preocupante é a do distrito sanitário da Matriz, que soma 1486 casos, e 46 mortes no total.

O mesmo panorama também aponta que a capital, até a sexta-feira, totalizava 12.623 ocorrências da covid-19, com 323 mortes, o que representa uma taxa de mortalidade de 2,5%. Os dados são de pessoas que moram em Curitiba. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade ainda tem 579 internados em hospitais públicos e privados. Desses, 249 estão em Unidade de Tratamento Intensivo (TI).

As regionais (veja quais bairros compõem cada regional no final do texto) da capital que mais concentram casos de coronavírus em pessoas que moram em Curitiba, por ordem de incidência, são Matriz (1.486), Cidade Industrial (1.230), Boa Vista (1.391), Santa Felicidade (1.119), Boqueirão (1.112), Cajuru (1.109), Portão (1.091), Bairro Novo (1.039), Pinheirinho (962) e Tatuquara (577). Vale ressaltar que as áreas citadas são consideradas distritos de residência sanitária dos moradores da capital.

O número de mortos segue mais ou menos a mesma lógica. A regional que mais reúne casos fatais é a Matriz (46), seguida pela Boa Vista (44), Boqueirão (40), Cajuru (37), CIC (31), Bairro Novo (30), Pinheirinho (29), Portão (28), Santa Felicidade (26) e Tatuquara (12).

Testes

Os dados da prefeitura também apontam o número de testes realizados desde o início da pandemia. Foram 87.406 testes. O número inclui todos os testes realizados na cidade, de residentes e não residentes de Curitiba. Desses, 39.571 foram do chamado PCR (45,2%) e outros 45.835 (54,8%) foram por sorologia.

A contagem de testes aponta uma diferença para o total de casos confirmados na capital. Dos cerca de 80 mil testes feitos, 18.060 deram positivo, ou seja, cerca de 6 mil pessoas que realizaram os testes em Curitiba não são considerados residentes da cidade. Outros 69.346 testes do total de realizados deram negativo.

O último boletim diário sobre o coronavírus em Curitiba foi divulgado pela SMS na tarde de sexta-feira (17). Ao longo do final de semana, poderá haver variação nos números divulgados pelo painel.

Bairros por regional/distrito sanitário

Bairro Novo – Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará;

Boa Vista – Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão, Tarumã e Tingui;

Boqueirão – Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Xaxim;

Cajuru – Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas e Uberaba;

CIC – Augusta, Cidade Industrial, Riviera e São Miguel;

Fazendinha/Portão – Água Verde, Campo Comprido, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Lindóia, Novo Mundo, Parolin, Santa Quitéria e Vila Izabel;

Matriz – Ahú, Alto da Glória, Alto da XV, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Centro, Centro Cívido, Cristo Rei, Hugo Langue, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Mercês, Prado velho, Rebouças e São Francisco;

Pinheirinho – Campo do Santana, Capão Raso, Caximba, Pinheirinho e Tatuquara;

Santa Felicidade – Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Cascatinha, Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz, São João, Seminário e Vista Alegre;

