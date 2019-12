A vocalista do grupo sueco Roxette, Marie Fredriksson, morreu segunda-feira (9) aos 61 anos. Ela lutava há 17 anos contra um câncer no cérebro. O comunicado da morte foi feito pelo empresário da estrela sueca.

A cantora formava o grupo que fez muito sucesso nos anos 1980 com o guitarrista Per Gessle. Junta, dupla vendeu mais de 80 milhões de discos. O auge do Roxette foi com o sucesso “It Must Been Love”, single do Natal de 1987, reescrito para ser incluído na trilha sonora do filme Uma Linda Mulher, de 1990.

A dupla gravou 11 discos, sendo o último de 2016 – ano em que Fredriksson foi aconselhada pelos médicos a deixar os palcos.