Vizinhos x bar: Quem está certo na batalha pelo silêncio em Curitiba?

Na última quinta-feira (29), o Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o Menô Skate Bar à Justiça por poluição sonora e perturbação do sossego. A ação foi movida pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba e tramita na 4ª Vara Criminal.

O bar está localizado na Rua Paulo Setúbal, nº 3.224, no bairro Boqueirão. A denúncia foi motivada por um boletim de ocorrência registrado por vizinhos do estabelecimento. Segundo o documento, o local promove festas e eventos com som alto, o que tem incomodado moradores da região.

De acordo com o promotor Sérgio Luiz Cordoni, no dia da prisão do proprietário, o barulho era audível da 4ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar, situada a cerca de 100 metros de distância. “Testemunhas relataram que os eventos ocorrem há bastante tempo. O incômodo inicia às 4h da tarde e se estende até a madrugada”, explicou.

A acusação tem como base o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê penas de um a quatro anos de prisão e multa para pessoas físicas. No caso de empresas, a legislação permite a aplicação de multas, prestação de serviços à comunidade e penas restritivas de direitos.

A Tribuna do Paraná procurou os responsáveis pelo bar, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.