Bingo com 300 idosos é fechado em Curitiba; até dinheiro no telhado!

Fim do jogo

Nesta sexta-feira (30), uma operação conjunta da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) e Polícia Civil (PCPR) fechou um bingo clandestino no bairro Rebouças, em Curitiba. O estabelecimento funcionava na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

A abordagem aconteceu por volta das 20h10. No interior do imóvel, estavam cerca de 300 pessoas, em sua maioria idosos. Mais de 30 computadores eram usados para a prática de jogos de azar. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia.

Os frequentadores foram liberados, mas dez funcionários e responsáveis pelo bingo foram levados à delegacia para prestar depoimento e assinar um termo circunstanciado.

Segundo informações repassadas à RPC TV, durante o Meio Dia Paraná, seguranças tentaram impedir a entrada das equipes no local. Um dos funcionários ainda tentou fugir, abandonando uma mochila com dinheiro sobre o telhado do imóvel.

A Polícia Civil irá registrar o Boletim de Ocorrência após análise das evidências e dos equipamentos apreendidos na operação. A Aifu determinou o fechamento por período indeterminado do bingo.