Vítima de violência doméstica acaba presa no Litoral do PR

A madrugada desta segunda-feira (12/01) foi bem agitada em Matinhos, litoral do Paraná. Uma mulher que havia sido vítima de agressão acabou sendo presa após os policiais descobrirem que havia um mandado em aberto contra ela.

A história desenrolou-se no Centro, quando a Polícia Civil do Paraná (PCPR) atendeu uma ocorrência de violência doméstica. A mulher, que havia sido agredida fisicamente durante uma discussão com sua companheira, precisou de atendimento médico.

E foi aí que a situação tomou um rumo inesperado. Durante os procedimentos de rotina, os policiais fizeram o que sempre fazem: consultaram os sistemas para verificar antecedentes. Foi quando descobriram que havia um mandado de prisão preventiva contra a vítima de agressão.

O mandado não era recente. Havia sido expedido pela Vara de Execuções Penais de Curitiba em abril de 2020, relacionado a uma condenação por furto que ela carregava. Passaram-se quase seis anos, mas a Justiça não esqueceu.

Diante da situação, os policiais não tiveram escolha. A mulher, que inicialmente era vítima na ocorrência, foi presa e encaminhada ao sistema penitenciário, onde agora permanece à disposição da Justiça.

O caso da agressão que ela sofreu não foi esquecido. A ocorrência de lesão corporal foi devidamente registrada em boletim de ocorrência. Todo o atendimento foi realizado pelas equipes da Delegacia de Polícia Civil de Matinhos, que estão atuando no programa Verão Maior durante a temporada.

Uma noite que começou com uma mulher buscando proteção terminou com ela atrás das grades por conta de pendências com a Justiça.