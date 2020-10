Até a manhã deste sábado (17), ainda era possível ver os destroços dos veículos que se envolveram em um grave acidente na BR-277, na tarde de sexta-feira (16), na pista sentido Paranaguá/Curitiba. O acidente, que deixou uma pessoa morta, ocorreu na altura do km 43 e a pista ficou totalmente interditada até as 23h40 de sexta. O tráfego só foi totalmente liberado perto das 3h20 deste sábado.

Três caminhões – um deles cegonha – e um carro se envolveram no acidente. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu e um passageiro do veículo foi socorrido em estado grave. O motorista de um dos caminhões também se feriu gravemente. Eles foram encaminhados ao Hospital Cajuru, na capital.

Segundo informações do estado de saúde das vítimas, divulgadas na manhã deste sábado pelo Hospital Cajuru, o motorista do caminhão passou por cirurgia e teve um dos braços amputados. O passageiro do carro foi avaliado e já foi liberado do hospital.

O acidente ocorreu por volta das 16h30 de sexta-feira, na região da Serra do Mar, próximo do Viaduto dos Padres. A pista da BR-277, sentido Litoral, não precisou ser interditada, mas uma fila se formou por conta da lentidão do tráfego de veículos no local. No entanto, o outro sentido foi totalmente bloqueado. Por volta das 20h30, havia fila a partir do km 33, no sentido Curitiba, até o local do acidente.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão-cegonha que seguia no sentido Paranaguá colidiu contra a mureta central da rodovia e em seguida bateu de frente com outros caminhões, na pista contrária. Com o impacto da colisão contra a mureta, três veículos que o caminhão-cegonha transportava caíram e atingiram um carro, também na pista sentido Curitiba.