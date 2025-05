Virada no tempo? Previsão do tempo indica mudança em Curitiba

Neste domingo (04), Curitiba terá temperatura máxima de 22 °C e não há previsão de chuva. Com rajadas de vento de até 24 km/h, o dia deve apresentar sensação de tempo fresco e ameno. À noite, os termômetros devem registrar 14 °C.

Já na segunda-feira (05), o tempo deve permanecer nublado na Região Leste do estado. No Litoral, uma frente fria vinda do oceano pode provocar chuvas rápidas e isoladas. Em Curitiba, o clima segue estável, porém com tendência de nebulosidade durante parte do dia.

O céu limpo deve retornar na terça-feira (06). Ao longo da semana, as máximas devem oscilar entre 22 °C e 25 °C, enquanto as mínimas ficam entre 12 °C e 14 °C, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Chuvas ser mais intensas no interior a partir de quinta-feira (7)

Durante a semana, o tempo no Paraná tende a se manter agradável, com pouca variação entre as temperaturas mínima e máxima. No interior, o calor poderá ser mais intenso, com máximas de até 29 ºC. Já a partir deste domingo (4), há chance de pancadas de chuva leves nas regiões Nordeste, Sul e também no Litoral.

A partir de quinta-feira (7), uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul deve mudar o tempo nessas áreas. Na madrugada de sexta-feira (08), são previstas precipitações mais intensas e de maior duração, acompanhadas de aumento na intensidade dos ventos.

