Acontece nesse sábado (11) mais uma etapa da campanha Vila Fanny Solidário, que tem como objetivo a arrecadação de alimentos e itens de higiene para ajudar famílias carentes do não só bairro Fanny, mas também instituições de apoio pela cidade. Promovido pelo Vila Fanny Futebol Clube, a ação acontece durante o mês de julho e já chegou a arrecadar 680 quilos de alimentos e 270 itens de higiene em doações no último final de semana.

“São 70 famílias cadastradas, mas nosso objetivo é arrecadar o máximo possível para ajudar ainda instituições religiosas e redes sociais de apoio que temos no Fanny”, explicou André Felippe, diretor social do Vila Fanny. A ação vai ocorrer todos os sábados de julho, das 13h às 17h, na sede do Fanny, sempre com os cuidados sanitários exigidos por conta da pandemia de coronavírus. A campanha acontece após uma decisão que proibiu a realização de festas no clube da suburbana e de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

André Felippe conta que a ação faz parte da nova gestão que assumiu o clube recentemente e que, além da arrecadação de alimentos, pretende em breve criar mais ações para a comunidade do Fanny. “São ações para as pessoas do Fanny. Nosso objetivo não é apenas o futebol, queremos trabalhar com a comunidade, com os idosos. Nos próximos meses queremos fazer uma área de lazer para idosos, com dança e atividades aeróbicas”, disse.

Em apenas um final de semana, campanha arrecadou mais de 600 quilos de alimentos. Foto: Reprodução/Instagram.

O Vila Fanny, explicou o diretor, quer prestar futuramente um serviço de informação jurídica e apoio psicológico para a comunidade, ações que serão tratadas após a pandemia de coronavírus. “Quem está ali é da comunidade ou já jogou no clube, que merece uma grande atenção”, ressaltou.

Fanny Solidário

Todas as doações arrecadadas serão destinadas a lares de idosos e de crianças. O que for excedente será repassado para a Fundação de Ação Social (FAS), que fará o gerenciamento das doações.

Como ajudar?

São dois kits de doação que foram elaborados pela organização do Fanny. O de alimentos (arroz, feijão, açúcar, sal refinado, macarrão, farinha de trigo, óleo de soja e leite) e o de higiene (sabonete, papel higiênico, sabão em pedra, detergente, água sanitária e álcool 70º). As doações podem ser levadas à sede do Vila Fanny, na Rua Coronel Anibal dos Santos, durante os sábados de julho – dias 11, 18 e 25, das 13h às 17. Mais informações pelo Instagram do Vila Fanny ou pelo telefone (41) 9 9900-9377.

