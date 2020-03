Uma passageira de 40 anos da linha Campina do Siqueira/Santa Felicidade passou por um momento delicado nesta manhã de quinta-feira (5). Ela estava sentada no ônibus quando o vidro traseiro caiu na sua cabeça. A ambulância do Siate foi chamada para atender a ocorrência, já que a vítima sofreu alguns cortes. A passageira foi liberada pelos socorristas e não precisou ser encaminhada ao hospital.

A situação ocorreu próximo das 8 horas quando o ônibus passou por uma lombada nas proximidades do Terminal do Campina do Siqueira. Com o pequeno impacto, o vidro descolou e atingiu os usuários que estavam na parte traseira do veículo.

Segundo a Urbs, empresa municipal que gerencia o transporte público de Curitiba, o ônibus vai passar por uma vistoria para averiguar o motivo da queda do vidro.

