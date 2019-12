Vídeos divulgados pela Polícia Civil do Paraná mostram o Porsche Boxter S vermelho, que derrubou um poste após um acidente em Curitiba, trafegando aparentemente acima da velocidade e também sendo utilizado para dar cavalos de pau em frente a uma loja em Curitiba. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (22), na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no bairro Mossunguê. No vídeo do acidente, em comparação com outros carros que seguem logo depois do esportivo – avaliado em R$ 150 mil segundo a Fipe -, é possível ver a diferença de velocidade. A polícia já instaurou um inquérito policial para identificar o condutor do veículo e segue nas investigações.

A imagem é de uma câmera de segurança e foi gravada às 00h56 do dia 22. É possível ver o carro vermelho vindo em alta velocidade e deixando um rastro de faísca e poeira pelo asfalto. Instantes depois um clarão e a região fica sem luz. Ainda é possível ver vários fios caindo e mais veículos se aproximando em velocidade reduzida. Outro vídeo revelado pela Polícia mostra o veículo dando cavalos de pau em frente a uma loja daquela região.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

No dia do acidente, testemunhas contaram que o motorista teria perdido o controle e rodado na pista. O veículo Porsche parou em cima de uma calçada completamente destruído.