Viatura da PM cai em ribanceira durante perseguição em Curitiba: dois morrem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma perseguição policial terminou em tragédia em Curitiba na madrugada de Natal (25/12). Dois policiais do 23º Batalhão da Polícia Militar seguiam um motociclista numa rua paralela à Avenida Juscelino Kubitscheck, próximo ao Contorno Sul, na região da Cidade Industrial de Curitiba, quando a moto e a viatura caíram ribanceira abaixo.

Com o impacto, o policial que conduzia a viatura, Thiago Barbosa Guenodi, de 26 anos, morreu no local. O outro PM ficou gravemente ferido. O motociclista que estava sendo perseguido também morreu. A Polícia Militar não deu detalhes sobre o motivo do acompanhamento tático. Os dois veículos se desviaram da rua para um local em obras e caíram na ribanceira.

+ Leia mais Resgate dramático: helicóptero salva homem afogado em Guaratuba

A lateral da rua – que terminava na ribanceira – estava interditada devido a obras. Havia uma pequena sinalização com telas no local mas, de acordo com a baixa visibilidade noturna, tanto a moto quanto a viatura não perceberam que o local estava bloqueado.