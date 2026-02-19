Veterinária é indiciada por agredir animais em pet shop na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu nesta quinta-feira (19/02) o inquérito que apurou maus-tratos a animais em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Uma médica veterinária foi indiciada após investigação iniciada por denúncia anônima sobre possíveis agressões contra animais em um pet shop no bairro Jardim Paulista.

Durante a apuração, foram apresentados vídeos que registram a profissional agredindo cachorros em diversas ocasiões, durante banhos e outros procedimentos. Com base nas evidências colhidas, a autoridade policial entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, procedendo ao indiciamento da investigada.

O delegado da PCPR Donizete de Arruda Gordiano ressaltou a importância da atuação policial na proteção animal: “A Polícia Civil não tolera qualquer forma de violência contra animais. A causa animal é uma pauta séria e receberá sempre a devida atenção por parte desta unidade policial”.

O inquérito policial foi relatado e encaminhado ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.