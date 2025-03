Versão impressa da Tribuna ganha novo formato

Estamos entusiasmados em anunciar uma mudança bem importante para a nossa Tribuna do Paraná. A partir desta quarta-feira (5) passamos a adotar o formato tabloide americano, substituindo o anterior berliner. Gostaríamos de tranquilizar a todos que essa mudança trará inúmeros benefícios, sem prejudicar a qualidade do conteúdo que vocês tanto apreciam do mais tradicional jornal de Curitiba.

A decisão foi tomada levando em conta as necessidades e preferências de nossos leitores e anunciantes. O novo jornal é mais compacto, facilitando a leitura em diversos ambientes, como no transporte público, em cafés ou em casa. Além disso, é mais fácil de manusear e armazenar, tornando a experiência de leitura mais agradável. Falando em leitura, aumentamos o tamanho da fonte das matérias para levar mais conforto aos leitores.

Os formatos dos anúncios foram redefinidos, oferecendo uma maior e mais estratégica visibilidade para os parceiros. O novo formato nos permite adotar um design mais moderno e dinâmico, com uma diagramação que facilita a leitura e destaca as principais notícias.

A mudança de formato não afetará a qualidade do nosso conteúdo. Continuaremos a oferecer reportagens aprofundadas, análises criteriosas e notícias do dia com o mesmo rigor e dedicação de sempre. Nosso compromisso com o bem informar permanece o mesmo.