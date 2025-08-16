Vereadora propõe educação patriota nas escolas municipais de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um projeto de lei proposto pela vereadora Delegada Tathiana Guzella (União) propõe a criação do “Programa Patriota Mirim” nas escolas municipais de Curitiba. De acordo com a iniciativa, o objetivo é promover a educação cívica, o amor à pátria e a valorização dos símbolos nacionais entre os alunos da rede municipal de ensino.

Para isso, o projeto prevê que o programa teria como diretrizes:

O estímulo ao respeito e ao conhecimento dos símbolos nacionais, estaduais e municipais;

A promoção de palestras e atividades sobre civismo, patriotismo e valores cívicos e éticos;

O incentivo à participação de alunos em solenidades cívicas, desfiles e eventos patrióticos;

Desenvolvimento de ações voltadas para a formação de caráter, ética e disciplina dos estudantes.

Na justificativa da matéria, Delegada Tathiana ressalta que atitudes semelhantes em outros municípios demonstraram resultados positivos na educação cívica dos alunos.

O programa também poderá incluir a adoção de movimentos cívicos semanais nas escolas, a criação de grupos escolares do programa, premiações e reconhecimento a alunos que se destacarem em ações cívicas. Também estão previstas a realização de parcerias com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento das atividades e projetos.

Ainda de acordo com a vereadora, 22 escolas de Curitiba já possuem parceria com a entidade Liga da Defesa Nacional e realizam o Programa Patriota Mirim de forma voluntária. “Portanto, este projeto visa regulamentar essa iniciativa já existente e expandir sua implementação para todas as instituições da rede municipal, garantindo que os alunos tenham acesso a conteúdos e experiências que reforcem seu compromisso com o Brasil”, conclui.

O projeto de lei foi protocolado no dia 30 de junho e aguarda a instrução da Procuradoria Jurídica (Projuris).