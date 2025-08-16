Tamo Junto Com… Irmandade Betânia: ajude quem ajuda!

Todos os times da Tribuna do Paraná (redação, operação e comercial) estão mobilizados para mais uma edição do projeto Tamo Junto Com… Na próxima quarta-feira (20) é a vez da Irmandade Evangélica Betânia, que oferece educação, alimentação, apoio psicológico e valores para crianças da educação infantil e ensino fundamental.

Depois de ajudar a Acridas e a Fepe, chegou a vez de convocarmos nossos leitores a participarem dessa corrente para ajudar a Irmandade Betânia. A participação é muito simples: quem comprar uma Tribuna na próxima quarta-feira (20) vai ajudar a instituição, que vai receber diretamente parte de tudo que for arrecadado com a venda das edições impressas da Tribuna neste dia.

Uma das missões da Tribuna do Paraná é a conexão. Colocar na mesma discussão quem precisa de ajuda com quem pode e quer ajudar. Haverá distribuição do jornal em alguns pontos específicos da cidade. No jornal, e também nas matérias que forem ao ar naquele dia no nosso site, QR Codes vão conduzir as doações direto para a conta da irmandade. Os promotores estarão uniformizados pelas ruas de Curitiba também com grandes QR Codes para facilitar as doações.

A história da Irmandade Betânia começa em 1930, com um pedido de apoio dos colonos alemães que viviam no Brasil a uma organização cristã na Alemanha. Eles solicitavam ajuda de enfermagem, ensino e até apoio espiritual. O pedido foi atendido com o envio de missionários e diaconisas. Até a Segunda Guerra Mundial, essa foi a prioridade. Depois da guerra, a ajuda foi ampliada e em 1980 foi fundada em Curitiba a Irmandade Betânia.

Quer participar?

Que tal indicar uma instituição para participar? Se você quiser sugerir uma ONG ou entidade (que esteja legalizada), que ajuda quem precisa, mande sua indicação com nome e contato para o WhatsApp dos Caçadores de Notícias: 41 9683-9504.