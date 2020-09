A vereadora Noemia Rocha (MDB) está internada no Hospital Vita, em Curitiba, após ter sido diagnosticada com Covid-19. De acordo com informações repassadas pelo chefe de gabinete da parlamentar, Carlos Lima, o acompanhamento hospitalar foi necessário devido ao grau de comprometimento dos pulmões da vereadora.

publicidade

+Leia mais! Judocas de Curitiba com potencial olímpico usam criatividade pra treinar na pandemia

Não há, por enquanto, maiores informações sobre o estado de saúde dela. A própria Noemia havia confirmado o diagnóstico positivo para o coronavírus no último domingo (06), em uma postagem nas redes sociais.

No Twitter, ela escreveu: “Ser diagnosticada de covid me mostrou que todo cuidado ainda é pouco , os sintomas são violentos! Se cuidem!”. Noemia Rocha pediu afastamento das funções na Câmara desde a segunda-feira (07).

Segundo o Hospital Vita, a vereadora está no quarto, consciente. A parlamentar começou com um quadro de gripe, com febre, tosse, dores no corpo e vômito, buscou ajuda médica e foi diagnosticada com covid-19. Com o agravamento do quadro, fez uma tomografia que apresentou um comprometimento no pulmão. Por este motivo, a equipe médica achou melhor fazer o internamento.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.