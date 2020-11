O canal Porta dos Fundos divulgou neste domingo (22) um vídeo com piadas machistas contra a vereadora mais votada de Curitiba, Indiara Barbosa, do Partido Novo. As imagens insinuam falsamente que a candidata seria garota de programa, teria mantido casos amorosos com dirigentes do Novo, participado de orgias e só teria vencido a eleição por “vazar nudes”.

publicidade

Indiara Barbosa lamentou o fato de o Porta dos Fundos associar o sucesso da sua votação com conotação sexual. “Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada”, afirmou em seu perfil no Twitter.

Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo @partidonovo30, certamente essa personagem não sou eu.



É uma pena que o @portadosfundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada. https://t.co/BOyhaBOv9G — Indiara Barbosa (@IndiaraNOVO) November 22, 2020

O Partido Novo repudiou veementemente o conteúdo. “É uma falta de respeito, não só com nossa vereadora eleita”, afirmou em seu perfil no Twitter, “mas com todas as mulheres que tiveram coragem de se candidatar a um cargo público, independentemente do partido”.

+Viu essa? De 17 candidatos com parentes na política, doze não se elegem no Paraná

A candidata também está recebendo apoio de outros políticos e humoristas. O deputado estadual de São Paulo, Arthur do Val (DEM-SP), questionou o silêncio de perfis de esquerda no Twitter: “Amigxs PAREM TUDO! Fizeram um vídeo insinuando que a Manuela d’Ávila só foi candidata pq transou com alguém do PCdoB e que só ganha eleição se vazar nudes! – Ah, era o Porta dos Fundos zoando uma mina X do partido NOVO. Deixa pra lá, então”.

publicidade

O economista Pedro Menezes comentou: “Já tem alguém listando as empresas associadas ao Porta dos Fundos para marcar no Twitter e perguntar o que acharam desse último vídeo?”. Em resposta, alguns internautas explicaram que perfis no Twitter como o do Sleeping Giants só “militam” por personagens de esquerda.

O Porta dos Fundos, procurado, não respondeu ainda aos questionamentos da Gazeta do Povo.