Vereadora de Pontal do Paraná é investigada por fraude de diárias

A vereadora de Pontal do Paraná, Rosiane Rosa Borges, conhecida como Nega (MDB), está sendo investigada por, supostamente, ter fraudado diárias de um curso e apresentado certificado falso como justificativa.

De acordo com a investigação da Polícia Civil do Paraná, a parlamentar teria recebido verba para arcar com diárias e inscrição para um curso em Curitiba em que ela não compareceu. Para justificar, ela teria apresentado um certificado falso emitido por uma empresa que pertenceria a um ex-vereador de Céu Azul, no Oeste do Estado. O nome dele não foi divulgado.

O caso faz parte da operação Diária em Curso. As ordens judiciais foram cumpridas nesta quinta-feira (03) em Pontal do Paraná, no Litoral, Céu Azul, no Oeste do Estado, e em Blumenau, em Santa Catarina. Segundo a PCPR, foram apreendidos documentos, celulares e computadores. O material será analisado na sequência da investigação.

Conforme a Polícia Civil, a investigação teve início a partir de uma denúncia anônima e segue em andamento, com a possibilidade de novas fases conforme a análise dos elementos coletados.

Caso comprovado, os envolvidos podem responder por peculato (desvio de recursos públicos) e falsidade ideológica (falsificação de documentos oficiais).

Vereadora nega conhecimento da denúncia

Por meio de nota, a vereadora Nega diz que não teve conhecimento da denúncia e afirmou que está à disposição da Justiça para prestar os devidos esclarecimentos.

“Assim que tiver acesso às informações completas, prestará todos os devidos esclarecimentos, como sempre fez ao longo de sua trajetória pública. A vereadora reforça que está tranquila, pois sempre atuou com responsabilidade, ética e total transparência no exercício de seu mandato”, diz a nota.

A Câmara de Vereadores de Pontal do Paraná também informou por nota que colaborou com as autoridades.

“Reforçamos que a Câmara Municipal atua com responsabilidade, transparência e respeito às instituições, contribuindo para o bom andamento das investigações. Seguiremos acompanhando o processo e mantendo a população informada com responsabilidade e seriedade”, afirma.