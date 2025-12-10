Vento em bairro de Curitiba chega aos 72 km/h. Como foi na sua região?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba amanheceu com rajadas de vento intensas nesta quarta-feira (10/12). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a média registrada em Curitiba foi de 52,9 km/h às 8h45.

A razão deste vento intenso em Curitiba é a atuação de um ciclone extratropical no sul do Brasil e uma frente fria que avança pela região.

As estações meteorológicas do Simepar distribuídas pela cidade registraram variações significativas nas rajadas, com alguns bairros enfrentando ventos ainda mais fortes.

No Boqueirão, a situação foi mais crítica, com ventos que atingiram 72 km/h às 8h50, a maior velocidade registrada na capital nesta manhã.

No Pinheirinho, as medições apontaram rajadas de 65,9 km/h também às 8h50, enquanto Santa Felicidade registrou 64,4 km/h mais cedo, às 7h30.

O Portão não ficou muito atrás, com ventos de 63,4 km/h às 8h40, seguido pelo Boa Vista, que registrou 61,9 km/h às 8h20.

Mesmo o Tatuquara, com a menor medição entre os bairros monitorados, apresentou ventos significativos de 55,8 km/h às 8h40, ainda acima da média geral da cidade.

O que fazer em caso de ventos fortes?

Está ventando forte, mas você está seguro em uma edificação:

Permaneça abrigado e não saia até que o vendaval pare.

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades.

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Feche bem janelas, basculantes, portas de armários, evitando canalizações de ventos no interior de sua residência. Feche persianas, cortinas, blecautes para, no caso de quebrar algum vidro de janela, os estilhaços não sejam lançados e espalhados pelo cômodo, podendo atingir alguém.

Desligue os aparelhos elétricos e feche o registro do gás de cozinha, evitando agravamentos no caso de queda de árvore;

Abaixe para o piso todos os objetos que possam cair.

Em caso de tornado, a melhor proteção individual é constituída por abrigos subterrâneos, como um porão, já que o efeito de sucção dos tornados só ocorre a partir da superfície do solo. Se a sua residência não tem porão, fique no corredor interno, deitado próximo ao chão (no piso mais inferior) e coloque-se debaixo de uma peça do mobiliário resistente ou de um colchão.

Se você for surpreendido por um tornado fora de casa, deve deitar-se em uma vala ou depressão do terreno que se encontra fora da estrada, afastado de árvores, postes ou muros. Não tente fugir de um tornado de automóvel, saia imediatamente do veículo.

Está ventando forte, e você está andando na rua:

Procure um abrigo o mais rápido possível.

Guarda-chuvas podem atrapalhar o deslocamento, evite utilizar estes materiais ao se locomover em ventos fortes.

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos.

Se precisar se deslocar, diminua ao máximo seu atrito com o vento.

Está ventando forte, e você está dentro do carro:

Se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar.

Se necessário, e possível, entre em uma edificação.

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas.

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar, o vento pode desestabilizar a direção do veículo.

Cuidados a tomar após o vendaval:

Ajude na limpeza e recuperação da área onde se encontra, começando pela desobstrução das ruas e outras vias;

Ajude seus vizinhos que foram atingidos;

Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas. Avise ao Corpo de Bombeiros Militar ou a Defesa Civil sobre estes perigos;

Procure não utilizar serviços hospitalares, de comunicações, a não ser que necessite realmente. Deixe estes serviços para os casos de emergência.

O que fazer para prevenir danos?

Mantenha as árvores em sua casa sadias e bem podadas. A poda preventiva pode ser solicitada no Corpo de bombeiros Militar em seu município.

Em caso de tornado, procure orientações junto a prefeitura para identificar quais os melhores locais para abrigos ou rotas de fuga;



Quais outras precauções a tomar durante ventos fortes?

Evitar a prática de esportes influenciados pelos ventos ou aquáticos, tais como: surf, windsurf, kitesurf, rapel, rafting, dentre outros;

Evitar empinar pipas;

Evitar ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

Evitar transitar nas proximidades de fiação elétrica;

Trabalhadores que utilizam andaimes devem redobrar os cuidados e verificar com atenção a fixação das amarrações e dos encaixes metálicos;

Tomar cuidado com lentes de contato, pois o vento forte pode pressioná-las contra os olhos ou deslocá-las;

Quando estiver transitando pelas avenidas, evitar passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas, estruturas que não transmitem segurança, escadas, dentre outros. Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois estas estarão sob influência de ventos fortes;

