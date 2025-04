Venda de ostras está proibida temporariamente em Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Está temporariamente proibida a retirada e comercialização de ostras, mexilhões e berbigões em Guaratuba, no litoral do Paraná. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) emitiu, nesta segunda-feira (31), a Nota Técnica 01/2025 informando a detecção de níveis elevados da toxina ácido ocadáico (DSP) em ostras coletadas na Baía de Guaratuba.

Essa toxina pode causar sintomas como dores abdominais, náuseas, vômitos e diarreia. De acordo com o documento, a medida é temporária e permanecerá em vigor até que dois testes consecutivos apresentem resultados dentro dos limites permitidos.

A próxima análise está marcada para o dia 3 de abril. Caso os resultados sejam favoráveis, a liberação das ostras e mexilhões será realizada.

Por meio de nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura de Guaratuba fez um alerta. “Não compre nem consuma ostras, mexilhões ou berbigões de origem desconhecida ou provenientes das áreas afetadas. Sua saúde é prioridade. Caso apresente qualquer sintoma, busque atendimento médico imediatamente e notifique a Vigilância Sanitária”.