Vem chuva por aí! Curitiba e região estão sob Alerta Amarelo, diz Inmet

Curitiba e região metropolitana estão sob alerta amarelo para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até às 10h de segunda-feira (24), a projeção é de chuva de até 30 milímetros por hora, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos é baixo.

Segundo o Simepar, o tempo segue instável no Paraná devido a influência de um sistema de baixa pressão que atua no Sul do País, favorecendo a formação de pancadas de chuva a qualquer momento do dia em todas as regiões do estado.

O que fazer durante chuvas intensas?

Conforme o Inmet, em caso de rajadas de vento, é procurar um local seguro. “Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.”

Em caso de emergência, a orientação é ligar para a Defesa Civil, pelo telefone 199, e para o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.