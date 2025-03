Passeio vira pesadelo: morador de Curitiba morre afogado em Matinhos

Um homem morreu afogado no Balneário Flamingo, em Matinhos, no Litoral do Paraná, no sábado (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima e os familiares, de Curitiba, chegaram na cidade litorânea horas antes da ocorrência.

No início da noite, o homem entrou no mar com a namorada, mas não conseguiu retornar para a areia. As buscas dentro da água duraram 50 minutos, mas os agentes não localizaram a vítima.

+ Leia mais Tombamento de caminhão mata duas pessoas na Grande Curitiba

Depois de uma hora, populares encontraram o corpo do homem próximo à Avenida Curitiba, que foi levado à areia pela força marítima. A identidade da vítima não foi identificada.