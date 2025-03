Tombamento de caminhão mata duas pessoas na Grande Curitiba

Duas pessoas morreram após um caminhão carregado com toras de madeira tombar em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba.

O caso foi registrado na Estrada da Santa Cruz, na região rural do município, na noite de sábado (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo de carga perdeu o controle da direção após cruzar com o carro.

Em seguida, bateu contra um barranco, tombou e a carga esmagou o veículo. Um homem e uma mulher, ambos de aproximadamente 50 anos, morreram no local. As causas do acidente serão investigadas. O motorista do caminhão não precisou de atendimento.