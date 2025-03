Chuva em Curitiba tem data e hora para chegar: previsão completa!

Neste domingo (23) os curitibanos devem se preparar para um dia com condições climáticas variadas. De acordo com o Simepar, a previsão indica a possibilidade de algumas chuvas isoladas durante a tarde, com temperaturas variando entre mínima de 17°C e máxima de 26°C.​

Neste domingo, segundo previsão do tempo pra Curitiba, a chuva pode chegar entre 15 e 16h, com um acumulado de 5,9 mm.

+ Leia mais Feriado no aniversário de Curitiba: Capital não é a única a ignorar data de fundação

Neste domingo, segundo o Simepar, as áreas de instabilidade se espalham no Paraná, em função da intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Sul do Brasil e países vizinhos. “Tempo fica instável em vários setores, com chuvas mais fortes, durante a tarde e noite. Localmente não se descarta ocorrência de tempestades (chuvas, raios e ventos fortes)”, alertou o instituto.

Previsão do tempo para Curitiba nesta semana

Para a segunda-feira, 24 de março, a tendência é de continuidade das condições instáveis. São esperadas algumas tempestades, com temperaturas oscilando entre 18°C e 24°C. A umidade relativa do ar deve se manter elevada, contribuindo para a sensação de tempo abafado. ​

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉