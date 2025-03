Feriado no aniversário de Curitiba: Capital não é a única a ignorar data de fundação

O aniversário de Curitiba é no dia 29 de março, mas diferentemente da maioria das capitais brasileiras, não é feriado. Assim, escritórios e estabelecimentos comerciais funcionam normalmente como um dia útil e nos órgãos públicos é decretado ponto facultativo. Em 2025, por cair em um sábado, não faria muita diferença.

Apesar de ser celebrada, a data de fundação da capital paranaense – que remonta a 1693 com a primeira eleição para a Câmara de Vereadores – foi preterida como feriado pelo dia da padroeira de Curitiba, a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é homenageada em 8 de setembro, geralmente emendando com o recesso do Dia da Independência, um dia antes.

Os municípios podem declarar até quatro feriados por ano, de acordo com tradições locais — um deles deve incluir a Sexta-Feira da Paixão. Em Curitiba, a Câmara Municipal definiu, em 24 de agosto de 1967, que também seria feriado em Corpus Christi e no dia da padroeira.

Curitiba não é a única cidade sem feriado no dia do aniversário

A capital paranaense não está sozinha por não ter feriado no dia da fundação. Caso bastante parecido é o do Rio de Janeiro, que também para em todos os dias 20 de janeiro, quando é celebrado São Sebastião, o padroeiro da capital fluminense. A data de fundação da cidade, que é 1º de março, é comemorada, mas fica de fora do calendário municipal de feriados.

O aniversário de Curitiba cai no mesmo 29 de março do aniversário de Salvador. Por lá, a data também não é feriado. Na capital baiana, os recessos municipais oficiais são o São João, em 24 de junho, e o dia da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, em 8 de dezembro.

Recife também não tem feriado em seu aniversário. A explicação é que a capital pernambucana não tem um registro oficial da data de fundação, apesar de adotar o 12 de março como referência para comemorar a cidade. O dia de São João (24 de junho), o dia de Nossa Senhora do Carmo (16 de julho) e o dia de Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro) são os feriados oficiais.

Caso curioso é o do Niterói, no Rio de Janeiro. O 22 de novembro, data de fundação da cidade, deixou de ser feriado municipal em 2021 para atender uma demanda do setor comercial, que reclamava da quantidade de recessos no mês. Além do aniversário, há os feriados nacionais de Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro), e o Dia Consciência Negra (20 de novembro).

