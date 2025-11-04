Veja os bloqueios de trânsito para o show do Linkin Park em Curitiba

Vai curtir o show do Linkin Park nesta quarta-feira (05/11)? Então fique ligado porque a região do Couto Pereira vai ter várias alterações no trânsito.
A banda norte-americana traz sua turnê “From Zero – World Tour” para o Estádio Major Couto Pereira, no Alto da Glória, e a Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) já organizou todo o esquema de bloqueios nas ruas ao redor.
Os bloqueios vão acontecer gradualmente, conforme o público for chegando ao estádio. E olha, se você mora na região, não precisa entrar em pânico. Moradores podem acessar a área normalmente, desde que apresentem algum documento que comprove o vínculo com o endereço.
Para quem vai ao show, os portões do Couto Pereira abrem bem cedo, às 16h. O show principal está marcado para as 21h, com previsão de término às 23h30. Durante todo o evento, monitores e agentes de trânsito estarão organizando o fluxo de pessoas e veículos na região.
E quando tudo acaba? A previsão é que as ruas sejam liberadas apenas às 5h da quinta-feira (6/11). Então, se você mora perto ou precisa passar pela região, já se programe.
Confira as ruas que serão bloqueadas:
Pré-bloqueios:
• Rua Itupava com Mauá
• Rua Agostinho Leão Júnior com Padre Camargo
Demais bloqueios:
• Rua Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral
• Rua Ubaldino do Amaral com Floriano Essenfelder
• Rua Mauá com Floriano Essenfelder
• Rua Floriano Essenfelder com 21 de Abril
• Rua Pedro Rolim de Moura com Mauá
• Rua Barão de Guaraúna com Mauá
• Rua Maria Clara com Amâncio Moro
• Rua Tertuliano Muller com Amâncio Moro
• Rua Ivo Leão com Amâncio Moro