Veja os bloqueios de trânsito para o show do Linkin Park em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vai curtir o show do Linkin Park nesta quarta-feira (05/11)? Então fique ligado porque a região do Couto Pereira vai ter várias alterações no trânsito.

A banda norte-americana traz sua turnê “From Zero – World Tour” para o Estádio Major Couto Pereira, no Alto da Glória, e a Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) já organizou todo o esquema de bloqueios nas ruas ao redor.

+ Leia mais Linkin Park em Curitiba: tudo o que você precisa saber antes de ir ao show

Os bloqueios vão acontecer gradualmente, conforme o público for chegando ao estádio. E olha, se você mora na região, não precisa entrar em pânico. Moradores podem acessar a área normalmente, desde que apresentem algum documento que comprove o vínculo com o endereço.

Para quem vai ao show, os portões do Couto Pereira abrem bem cedo, às 16h. O show principal está marcado para as 21h, com previsão de término às 23h30. Durante todo o evento, monitores e agentes de trânsito estarão organizando o fluxo de pessoas e veículos na região.

E quando tudo acaba? A previsão é que as ruas sejam liberadas apenas às 5h da quinta-feira (6/11). Então, se você mora perto ou precisa passar pela região, já se programe.

Confira as ruas que serão bloqueadas:

Pré-bloqueios:

• Rua Itupava com Mauá

• Rua Agostinho Leão Júnior com Padre Camargo

Demais bloqueios:

• Rua Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral

• Rua Ubaldino do Amaral com Floriano Essenfelder

• Rua Mauá com Floriano Essenfelder

• Rua Floriano Essenfelder com 21 de Abril

• Rua Pedro Rolim de Moura com Mauá

• Rua Barão de Guaraúna com Mauá

• Rua Maria Clara com Amâncio Moro

• Rua Tertuliano Muller com Amâncio Moro

• Rua Ivo Leão com Amâncio Moro