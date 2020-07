O governador Ratinho Junior anunciou medidas restritivas drásticas para conter o coronavírus em sete regionais do Paraná, totalizando 134 municípios que somam 75% dos casos no estado. Ainda não foi decretado lockdown (fechamento total das atividades), mas a partir desta quarta-feira, 1.ºde julho, terão apenas serviços essenciais as regionais deCuritiba e Região Metropolitana, Cornélio Procópio, Londrina, Cianorte, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo. Ou seja, estabelecimentos como comércio, shopping, academia, salão de beleza, entre outros não essenciais, não poderão abrir.

LEIA MAIS: Entenda o que acontece quando é decretado lockdown

Ao contrário de outros decretos do governo estadual, que eram orientativos, agora os municípios serão obrigados a cumprir as regras. Os serviços não essenciais que abrirem correm risco de punição como cassação de alvará. As prefeituras têm o direito de regular novas recomendações, mas o próprio Ratinho Jr explica as medidas são severas e devem ser cumpridas para impedir a circulação de pessoas nas ruas. PAra isso, ele entrou em contato com os prefeitos das principais cidade para fazer um acordo.

“O STF deixou claro que a decisão municipal tem o seu peso. Eu tomei a liberdade de ligar para falar com os prefeitos e com as associações dos municípios do Paraná para que essas decisões possam ser acompanhadas pelos prefeitos. É necessária essa colaboração para que o número de pessoas na rua diminua de forma drástica”, enfatiza o governador.

A reportagem procurou a prefeitura de Curitiba e a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) para averiguar como será a implantação do decreto estadual. A prefeitura de Curitiba vai publicar nesta quarta o seu decreto municipal baseado no decreto do governo estadual. O prefeito Rafael Greca viu como “prudencial’ o decreto. Já o presidente da Assomec, o prefeito de Fazenda Rio Grande, Mauricio Woskiak, vai comentar o decreto nesta quarta, já que terça ele teve de atender problemas decorrentes da forte chuva que caiu no fim da tarde de terça.

Serviços que não podem funcionar a partir de quarta-feira em cidades de sete regionais do Paraná:

Shoppings e galerias.

Comércio de rua.

Academias e clubes esportivos.

Feiras livres.

Salão de beleza e barbearias.

Clínicas estéticas.

Bares e atividades semelhantes.

Demais serviços que não se enquadram na lista de atividades essenciais.

Pelo decreto, são considerados serviços e atividades essenciais:

Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.

Assistência médica e hospitalar.

Assistência veterinária.

Produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de delivery e similares.

Produção, distribuição e comercialização de alimentos de uso humano e veterinário, inclusive na modalidade de entrega delivery e similares.

Agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à vida animal.

Funerários

Transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros.

Fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento.

Transporte de profissionais da saúde e de coleta de lixo.

Captação e tratamento de esgoto e lixo.

Telecomunicações

Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares.

Processamento de dados ligados a serviços essenciais.

Imprensa.

Segurança privada.

Transporte de cargas de cadeias e fornecimento de bens e serviços.

Serviço postal e o correio aéreo nacional.

Controle de tráfego aéreo e navegação aérea.

Compensação bancária.

Atividades médico-periciais relacionadas ao regime geral de previdência social e à assistência social.

Atividades médico-periciais relacionadas à caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial a Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Outras prestações médico-periciais da carreira do Perito Médico, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Setores industrial e da construção civil, em geral

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?