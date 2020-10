Uma mancha de vazamento de óleo atingiu a Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná, nesta quinta-feira (15). A Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e técnicos do Instituto Água e Terra (IAT), estiveram na manhã desta sexta-feira (16) no local para avaliar possíveis prejuízos e responsáveis pelo dano ambiental. Na avaliação, aparentemente de óleo diesel, o produto já foi dispersado pela maré e não foi mais encontrado vestígios. Não houve mortandade de peixe e demais impactos significativos.

A mancha foi visualizada no meio da tarde de quinta-feira, mas com a chegada da noite, não se pode confirmar detalhes mais complexos sobre a origem do vazamento e nem sobre as características do produto encontrado na água. Por isto, as equipes tiveram que retornar para nova avaliação e na análise não foi encontrado maiores problemas. Possivelmente a mancha era de óleo diesel e devido grande amplitude da maré na Lua Nova, o fenômeno contribuiu para diluição do produto, evitando grandes impactos na biodiversidade da área.

Em 2017, duas manchas apareceram no Balneário Albatroz, em Matinhos. Na oportunidade, as manchas encontradas tinham 400 e 500 metros de comprimento, por 50 de largura, e estavam distantes em cerca de quatro quilômetros. Os dois pontos de vazamento estão a 50 metros da faixa de praias

