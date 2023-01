Um vazamento de água na região do Alto Bacacheri, em Curitiba, afeta o abastecimento nos bairros Barreirinha, Ahu, Boa Vista, São Lourenço, Bacacheri, Cachoeira e Abranches nesta segunda-feira (30). De acordo com a Sanepar, a previsão é que a manutenção seja concluída à meia-noite, e a normalização do abastecimento acontece até às 6 horas da manhã de terça-feira (31).

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

LEIA TAMBÉM:

>> Rede de supermercados do Paraná compra lojas e postos de combustíveis do Grupo Makro

>> Mega obra em três reservatório deixa 60 bairros de Curitiba sem água nesta semana; Corte atinge RMC também

Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso racional da água, com prioridade para alimentação e higiene pessoal. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Veja que incrível