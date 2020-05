Aproximadamente 150 vans de transporte escolar fizeram um protesto nesta sexta-feira (1°), feriado do Dia do Trabalho, no Centro de Curitiba. A concentração dos motoristas aconteceu no Centro Cívico e o objetivo era chamar a atenção das autoridades para as dificuldades que a categoria tem enfrentado desde a suspensão das aulas no início da pandemia do novo coronavírus.

O Sindicato dos Operadores de Transporte Escolar espera engrossar o coro que pede a volta das aulas nas redes pública e privada no Paraná. No entanto, nesta semana, a Prefeitura de Curitiba disse que as aulas só devem retornar em agosto. O Sindotec pede também que os pais não parem de pagar as mensalidades do serviço, mas o número de cancelamentos aumenta semanalmente.

Protestos semelhantes aconteceram em várias cidades do Brasil, sendo o maior deles em São Paulo, em plena Avenida Paulista.

