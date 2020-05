Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas nesta sexta-feira (1°), Feriado do Dia do Trabalho, para demonstrarem seu apoio ao governante. Envolvido em uma série de polêmicas e encruzilhadas no seu mandato nas últimas semanas, entre elas a demissão do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

O buzinaço da caravana que acompanhou um carro de som, que ostentava faixas como “Foda-se o STF”, enquanto manifestantes falavam ao microfone palavras em defesa da indicação de Bolsonaro ao nome de Alexandre Ramagem para comandar a Polícia Federal no lugar de Maurício Valeixo, que saiu junto com Moro. O Supremo Tribunal Federal (STF), por intermédio de uma decisão do ministro Alexandre de Moares, vetou a indicação.

Participaram do protesto cerca de 200 a 250 veículos. A caravana seguiu pelo Centro da cidade em direção ao quartel do Boqueirão.

