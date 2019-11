O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vila Verde, na Cidade Industrial de Curitiba, foi alvo de vândalos na noite dessa sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. Segundo testemunhas, houve uma tentativa de invasão à creche, pelo telhado da unidade. Após ter a ação frustrada, os invasores teriam ateado fogo ao local. Devido ao feriado, a escola estava fechada e não há relatos de feridos.

O Corpo de Bombeiros foram chamados no começo da noite para conter as chamas. Conforme agentes da corporação, o fogo foi controlado rapidamente, o que evitou um dano maior à escola. Como o princípio de incêndio foi no forro da unidade, os bombeiros tiveram certa dificuldade para agir.

Apenas parte da cobertura e do almoxarifado da unidade ficaram danificadas. Segundo a Secretaria de Educação de Curitiba, os reparos na escola serão feitos para que o local volte a atender de maneira normal.

Ataque recente

No último final de semana, o alvo dos bandidos foi a Escola Estadual Professora Angelina Ana Maria Consolo do Prado, no bairro Colônia Murici, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Por lá, os vândalos quebraram carteiras escolares, vandalizaram livros e quebraram os extintores de incêndio, deixando a unidade alagada e sem condições de atender os alunos.