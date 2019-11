A Escola Estadual Professora Angelina Ana Maria Consolo do Prado, no bairro Colônia Murici, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, está fechada nesta segunda-feira (11) por causa de um ato de vandalismo. No final de semana, marginais invadiram o colégio e quebram de vidros, carteiras, jogaram livros no chão e até acionaram hidrantes, deixando as salas de aula molhadas por completo.

“É uma tristeza sem fim. Os primeiros funcionários chegaram cedo e viram este vandalismo. Não existe motivo para isto. Talvez seja uma retaliação, mas nada justifica”, relatou Clodoaldo Prado, diretor do colégio.

Polícia investiga ato de vandalismo!

Os vândalos deixaram um rastro de destruição, mas existe a possibilidade de descobrir quem foram os responsáveis pela ação “A Policia Civil está aqui e irá analisar algumas manchas de sangue e até digitais. Vamos aguardar”, disse o diretor.

O valor estimado do prejuízo ainda não foi calculado pela direção. O retorno das aulas está programado para terça-feira. (12).

Cadê o respeito?

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná lamentou o ocorrido, uma vez que o prejuízo sofrido afeta diretamente a comunidade escolar e onera, também, os cofres públicos. “A escola é um espaço público de aprendizado e deve ser respeitada e cuidada como tal. A Secretaria agora acompanha o caso junto ao Núcleo Regional de Educação Área Metropolitana Sul. A equipe diretiva da escola tomou as medidas cabíveis, registrando Boletim de Ocorrência. Os danos ainda estão sendo contabilizados, já que o episódio ocorreu nessa madrugada. Não há, ainda, informação sobre o tamanho do prejuízo. As aulas foram suspensas hoje e devem ser retomadas normalmente amanhã. A direção também acionou a Polícia Civil, a quem agora compete a investigação e responsabilização”, disse a secretaria.