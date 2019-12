A região metropolitana de Curitiba deve ganhar dois novos terminais de ônibus nos próximos anos. A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), órgão do governo do estado que administra ações relativas à grande Curitiba, abriu terça-feira (3) editais para construção de um novo terminal em São José dos Pinhais e outro em Piraquara. Além das linhas das próprias cidades, ambas estruturas também vão operar com linhas no sentido capital.

O Terminal Afonso Pena, em São José dos Pinhais, vai ganhar novo endereço, mas segue na Avenida Rui Barbosa. Com 6,4 mil m², o novo terminal será no cruzamento com a Rua Anneliese Gellert Krigsner, no bairro Iná. O edital prevê a revisão e adequação de um projeto já desenvolvido pela prefeitura, com investimento de R$ 280 mil. O valor da obra ainda não foi definido.

Em Piraquara, o novo terminal terá 2,4 mil m². O custo da obra também será de R$ 280 mil. A Comec explica que o projeto será baseado em um desenho proposto pela própria prefeitura. No caso do terminal de Piraquara, serão contratados projetos executivo e complementares. O valor da obra também ainda não foi definido.

Volume de passageiros

De acordo com o presidente da Comec, Gilson Santos, os novos terminais vão substituir estruturas que já não comportam mais o volume de passageiros. “Ambos os terminais existentes estão localizados em regiões que não permitem sua ampliação. Os novos terminais, além de permitirem novos atendimentos e mais agilidade nas conexões, trarão muito mais conforto para os usuários”, explica.

O último terminal construído na região metropolitana foi em Campo Largo em 2011.