Vai faltar luz em quase 400 imóveis de Curitiba nesta quarta-feira

Os avisos de desligamento programado indicam que 387 consumidores de Curitiba serão afetados em diferentes bairros nesta quarta-feira (28). As interrupções no fornecimento de energia elétrica são necessárias para a realização de manutenção, melhorias e ampliações na rede, visando aprimorar a qualidade do serviço.

É importante que os consumidores desliguem a chave geral e retirem os equipamentos das tomadas durante os horários previstos para evitar danos quando a energia for restabelecida.

Vai faltar luz nos seguintes bairros de Curitiba nesta quarta!

Bairro Ruas/Estradas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo Capão da Imbuia R DEL LEOPOLDO BELCZAK (entre nº 744 e 826) 09:15 até 13:15 10 Melhorias e/ou ampliações de rede Santo Inácio R ANNA GBUR BARCIK (entre nº 513 e 593), R TOBIAS DE MACEDO JR (entre nº 489 e 680) 10:00 até 16:00 38 Manutenção em rede e/ou equipamento Augusta ESTRADA DA COLONIA AUGUSTA (entre nº 1940 e 2835), R ANGELO MARQUETO (entre nº 1300 e 3302) 10:15 até 15:15 12 Melhorias e/ou ampliações de rede Alto Boqueirão R MAX SCHUBERT (nº 571), R S FRANCISCO DE SALES (entre nº 215 e 456) 10:15 até 14:15 125 Manutenção em rede e/ou equipamento Cidade Industrial de Curitiba (CIC) AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (nº 2977), R AGOSTINHA DOS SANTOS SCHROEDER (entre nº 11 e 93), R IZALTINO DIAS FERRAZ (entre nº 360 e 640), R LADISLAU GAUDEDA (entre nº 31 e 580), R MARIA HOMAN WISNIEWSKI (entre nº 1565 e 1587) 13:15 até 18:45 68 Melhorias e/ou ampliações de rede Bairro Alto / Atuba R ARTHUR RAMOS (entre nº 579 e 728), R GERMANO BECKERT (entre nº 599 e 615), R RIO GUAIBA (entre nº 256 e 356), R RIO JAGUARIBE (nº 1388), R RIO MUCURI (entre nº 1258 e 1485) 14:15 até 18:15 114 Melhorias e/ou ampliações de rede