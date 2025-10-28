Vai faltar luz em quase 400 imóveis de Curitiba nesta quarta-feira

Os avisos de desligamento programado indicam que 387 consumidores de Curitiba serão afetados em diferentes bairros nesta quarta-feira (28). As interrupções no fornecimento de energia elétrica são necessárias para a realização de manutenção, melhorias e ampliações na rede, visando aprimorar a qualidade do serviço.
É importante que os consumidores desliguem a chave geral e retirem os equipamentos das tomadas durante os horários previstos para evitar danos quando a energia for restabelecida.
Vai faltar luz nos seguintes bairros de Curitiba nesta quarta!
|Bairro
|Ruas/Estradas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|Capão da Imbuia
|R DEL LEOPOLDO BELCZAK (entre nº 744 e 826)
|09:15 até 13:15
|10
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Santo Inácio
|R ANNA GBUR BARCIK (entre nº 513 e 593), R TOBIAS DE MACEDO JR (entre nº 489 e 680)
|10:00 até 16:00
|38
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Augusta
|ESTRADA DA COLONIA AUGUSTA (entre nº 1940 e 2835), R ANGELO MARQUETO (entre nº 1300 e 3302)
|10:15 até 15:15
|12
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Alto Boqueirão
|R MAX SCHUBERT (nº 571), R S FRANCISCO DE SALES (entre nº 215 e 456)
|10:15 até 14:15
|125
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (nº 2977), R AGOSTINHA DOS SANTOS SCHROEDER (entre nº 11 e 93), R IZALTINO DIAS FERRAZ (entre nº 360 e 640), R LADISLAU GAUDEDA (entre nº 31 e 580), R MARIA HOMAN WISNIEWSKI (entre nº 1565 e 1587)
|13:15 até 18:45
|68
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Bairro Alto / Atuba
|R ARTHUR RAMOS (entre nº 579 e 728), R GERMANO BECKERT (entre nº 599 e 615), R RIO GUAIBA (entre nº 256 e 356), R RIO JAGUARIBE (nº 1388), R RIO MUCURI (entre nº 1258 e 1485)
|14:15 até 18:15
|114
|Melhorias e/ou ampliações de rede
