Vai faltar luz em quase 400 imóveis de Curitiba nesta quarta-feira

Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 28/10/25 17h27
Vai faltar luz em vários bairros de Curitiba nesta quarta-feira. Foto: Deposit Photos

Os avisos de desligamento programado indicam que 387 consumidores de Curitiba serão afetados em diferentes bairros nesta quarta-feira (28). As interrupções no fornecimento de energia elétrica são necessárias para a realização de manutenção, melhorias e ampliações na rede, visando aprimorar a qualidade do serviço.

É importante que os consumidores desliguem a chave geral e retirem os equipamentos das tomadas durante os horários previstos para evitar danos quando a energia for restabelecida.

Vai faltar luz nos seguintes bairros de Curitiba nesta quarta!

BairroRuas/Estradas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
Capão da ImbuiaR DEL LEOPOLDO BELCZAK (entre nº 744 e 826)09:15 até 13:1510Melhorias e/ou ampliações de rede
Santo InácioR ANNA GBUR BARCIK (entre nº 513 e 593), R TOBIAS DE MACEDO JR (entre nº 489 e 680)10:00 até 16:0038Manutenção em rede e/ou equipamento
AugustaESTRADA DA COLONIA AUGUSTA (entre nº 1940 e 2835), R ANGELO MARQUETO (entre nº 1300 e 3302)10:15 até 15:1512Melhorias e/ou ampliações de rede
Alto BoqueirãoR MAX SCHUBERT (nº 571), R S FRANCISCO DE SALES (entre nº 215 e 456)10:15 até 14:15125Manutenção em rede e/ou equipamento
Cidade Industrial de Curitiba (CIC)AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (nº 2977), R AGOSTINHA DOS SANTOS SCHROEDER (entre nº 11 e 93), R IZALTINO DIAS FERRAZ (entre nº 360 e 640), R LADISLAU GAUDEDA (entre nº 31 e 580), R MARIA HOMAN WISNIEWSKI (entre nº 1565 e 1587)13:15 até 18:4568Melhorias e/ou ampliações de rede
Bairro Alto / AtubaR ARTHUR RAMOS (entre nº 579 e 728), R GERMANO BECKERT (entre nº 599 e 615), R RIO GUAIBA (entre nº 256 e 356), R RIO JAGUARIBE (nº 1388), R RIO MUCURI (entre nº 1258 e 1485)14:15 até 18:15114Melhorias e/ou ampliações de rede
