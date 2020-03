Tudo bem que ainda falta um tempinho, mas é bom ficar esperto desde já. A Sanepar informa que, na quarta-feira (18), um serviço de interligação de rede e pode faltar água dos bairros Batel e Água Verde, em Curitiba. O serviço começa às 8 horas e a normalização do fornecimento de água está prevista para o fim da noite do mesmo dia.

Clientes que possuem caixa-d’água não devem ser afetados pelo provável corte. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. A caixa-d’água deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.