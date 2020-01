Depois de uma semana maluca no tempo, em que teve céu nublado, chuva, frio e momentos ensolarados, o fim de semana promete ser de muito calor em Curitiba e no litoral do Paraná.

Na capital paranaense, a temperatura já esquenta sábado (25), quando os termômetros devem chegar a 28°C. Domingo (26), a máxima pode chegar a 30ºC. Bom motivo para passear com a criançada nos parques da cidade. Pode colocar a roupa para lavar, pois vai secar rapidinho.

No litoral, para quem deseja comer um barreado em Morretes, a temperatura vai estar bem alta sábado e domingo. A máxima deve chegar a 33°C sábado e 35°C domingo, mas a sensação térmica pode alcançar 40°C. Hidratação e protetor solar não podem faltar.

Já nas praias as temperaturas serão um pouco mais amenas, mas nada que impeça a diversão. A previsão é de sol em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Sábado, os termômetros devem chegar a 29°C, enquanto que domingo a temperatura vai para 31°C.

No interior, o sol vai permanecer firme. Em Maringá, a máxima deve chegar perto das 31 graus sábado e domingo. Vale uma visita ao parque do Ingá, uma das atrações postais da Cidade Canção.